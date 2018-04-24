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Flaş: Antalya'da Reddedilen Sevgili Soyunup..

Antalya'da reddedilen bir kişi, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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Flaş: Antalya'da Reddedilen Sevgili Soyunup..

Antalya'da reddedilen bir kişi, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 16:58
Flaş: Antalya'da Reddedilen Sevgili Soyunup..

son dakika haberi Antalya'dan geldi. Antalya'da demirci ustası M.Y. (48), barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisinin oturduğu apartmanın karşısındaki 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. M.Y., polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilerek, binadan indirildi

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise, kendisini terk eden sevgilisinin barışma teklifini kabul etmediğini söyleyen M.Y., intihar edeceğini belirtti.

Polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilerek binadan indirilen M.Y., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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