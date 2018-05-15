Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketini açıkladıi.
6-9 Mayıs tarihlerinde 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçları şu şekilde;
BU PAZAR SEÇİM OLSA..
Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:
Cumhur İttifakı oy oranı: %37.8
Millet İttifakı oy oranı: %37.6
HDP oy oranı: %9.7
Diğe oy oranır: %0.4
Kararsızlar oy oranı: %7.2
Oy vermem oy oranı: %7.3
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise:
Cumhur ittifakı oy oranı: %43.9
Millet İttifakı oy oranı: %43.5
HDP oy oranı: %12.2
Diğer oy oranı: %0.4
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %36.1
Muharrem İnce oy oranı: %20.7
Meral Akşener oy oranı: %15.1
Selahattin Demirtaş oy oranı: %9.8
Temel Karamollaoğlu oy oranı: %3.6
Doğu Perinçek oy oranı: %0.2
Kararsızlar oy oranı %8.1
Oy vermem oy oranı: %6.4
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;
Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %42.1
Muharrem İnce oy oranı: %24.1
Meral Akşener oy oranı: %17.1
Selahattin Demirtaş oy oranı: %12.6
Temel Karamollaoğlu oy oranı: %3.9
Doğu Perinçek oy oranı: %0.2
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İKİNCİ TURA KALIRSA..
Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur?" diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %41.8
Muharrem İnce oy oranı: %41.3
Kararsızlar oy oranı: %10.2
Oy yok oy oranı: %6.7
Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %41.9
Meral Akşener oy oranı: %40.6
Kararsızlar oy oranı: %7.1
Oy yok oy oranı: 10.4
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