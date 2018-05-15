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Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi geçtiğimiz hafta bir kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırmada partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları kamuoyuna duyuruldu.

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Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi geçtiğimiz hafta bir kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırmada partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları kamuoyuna duyuruldu.

15 Mayıs 2018 Salı 15:02
Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketini açıkladıi.

6-9 Mayıs tarihlerinde 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçları şu şekilde;

BU PAZAR SEÇİM OLSA..

Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:

Cumhur İttifakı oy oranı: %37.8
Millet İttifakı oy oranı: %37.6
HDP oy oranı: %9.7
Diğe oy oranır: %0.4
Kararsızlar oy oranı: %7.2
Oy vermem oy oranı: %7.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise:

Cumhur ittifakı oy oranı: %43.9
Millet İttifakı oy oranı: %43.5
HDP oy oranı: %12.2
Diğer oy oranı: %0.4

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %36.1
Muharrem İnce oy oranı: %20.7
Meral Akşener oy oranı: %15.1
Selahattin Demirtaş oy oranı: %9.8
Temel Karamollaoğlu oy oranı: %3.6
Doğu Perinçek oy oranı: %0.2
Kararsızlar oy oranı %8.1
Oy vermem oy oranı: %6.4

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %42.1
Muharrem İnce oy oranı: %24.1
Meral Akşener oy oranı: %17.1
Selahattin Demirtaş oy oranı: %12.6
Temel Karamollaoğlu oy oranı: %3.9
Doğu Perinçek oy oranı: %0.2

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İKİNCİ TURA KALIRSA..

Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur?" diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %41.8
Muharrem İnce oy oranı: %41.3
Kararsızlar oy oranı: %10.2
Oy yok oy oranı: %6.7

Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %41.9
Meral Akşener oy oranı: %40.6
Kararsızlar oy oranı: %7.1
Oy yok oy oranı: 10.4

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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