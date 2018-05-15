Flaş Anketin Sonucu Açıklandı: İşte Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketini açıkladıi.

6-9 Mayıs tarihlerinde 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçları şu şekilde;

BU PAZAR SEÇİM OLSA..

Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:

Cumhur İttifakı oy oranı: %37.8

Millet İttifakı oy oranı: %37.6

HDP oy oranı: %9.7

Diğe oy oranır: %0.4

Kararsızlar oy oranı: %7.2

Oy vermem oy oranı: %7.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise:

Cumhur ittifakı oy oranı: %43.9

Millet İttifakı oy oranı: %43.5

HDP oy oranı: %12.2

Diğer oy oranı: %0.4

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %36.1

Muharrem İnce oy oranı: %20.7

Meral Akşener oy oranı: %15.1

Selahattin Demirtaş oy oranı: %9.8

Temel Karamollaoğlu oy oranı: %3.6

Doğu Perinçek oy oranı: %0.2

Kararsızlar oy oranı %8.1

Oy vermem oy oranı: %6.4

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %42.1

Muharrem İnce oy oranı: %24.1

Meral Akşener oy oranı: %17.1

Selahattin Demirtaş oy oranı: %12.6

Temel Karamollaoğlu oy oranı: %3.9

Doğu Perinçek oy oranı: %0.2

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İKİNCİ TURA KALIRSA..

Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur?" diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %41.8

Muharrem İnce oy oranı: %41.3

Kararsızlar oy oranı: %10.2

Oy yok oy oranı: %6.7

Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı: %41.9

Meral Akşener oy oranı: %40.6

Kararsızlar oy oranı: %7.1

Oy yok oy oranı: 10.4

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