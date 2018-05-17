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Flaş: Anket Sonucu Açıklandı: Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı...

Seçime az süre kala harekete geçen anket şirketleri son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre AK Parti, yaptırdığı seçim anketinin sonucu kamuoyuna açıkladı.

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Flaş: Anket Sonucu Açıklandı: Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı...

Seçime az süre kala harekete geçen anket şirketleri son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre AK Parti, yaptırdığı seçim anketinin sonucu kamuoyuna açıkladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 09:13
Flaş: Anket Sonucu Açıklandı: Tayyip Erdoğan'ın Oy Oranı...

24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ediyor.

Seçime 39 gün kala araştırma şirketleri, seçim anketleri için sahda aktif şekilde çalışmalarını sürdürmeye edvam ediyor. Çte yandan partiler de kendi seçim anketlerini yapıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti'nin seçim anketine değindi. 

Kayaoğlu anket ile ilgili şu ifadelere yer verdi: 

"AK Parti yönetiminin son yaptırdığı anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın oyu yüzde 54, milletvekilleri seçimlerinde ise AK Parti'nin yüzde 44, Cumhur İttifakı'nın oyunun da yüzde 51 olduğu belirtildi. AK Parti kurmayları, çıkan sonuçlara göre yapılan simülasyonlarda Cumhur İttifak'ının milletvekili dağılımında Meclis çoğunluğunu elde ettiğini, ancak 'sınırda' bir durumun yaşanmaması için seçim stratejisinin büyük bölümünün yüzde 18 civarındaki kararsız kitleyi AK Parti'nin yanına çekmeye dönük adımlardan oluşacağını dile getirdi. AK Parti kaynakları, anketlerde Erdoğan'ın alacağı oyla ilgili 'Nasılsa bir problem yok' düşüncesinden hareketle teşkilatların rehavete kapılmaması için de tedbir alınacağını kaydetti."

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