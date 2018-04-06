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Flaş Açıklama! 'Sınavlar Toptan Kaldırılmalı'

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Zonguldak'ta yenilenen müfredatla ilgili okul müdürleriyle bir araya gelerek burada açıklamalarda bulunan.

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Flaş Açıklama! 'Sınavlar Toptan Kaldırılmalı'

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Zonguldak'ta yenilenen müfredatla ilgili okul müdürleriyle bir araya gelerek burada açıklamalarda bulunan.

06 Nisan 2018 Cuma 11:01
Flaş Açıklama! 'Sınavlar Toptan Kaldırılmalı'

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Zonguldak'ta yenilenen müfredatla ilgili okul müdürleriyle bir araya gelerek burada açıklamalarda bulunan.

Durmuş, son ayların en çok konuşulan konularından birisi olan TEOG ile ilgili, "EOG hakkında yeni bir düzenleme yaptık. Esas ümidimiz TEOG gibi bir takım sınavların yani sonuç değerlendirme sınavlarının, öğrenciler bir yere sokmak veya bir yerden atmak noktasında işgören ve bunun dışında hiçbir şeye yaramayan sınavların toptan kaldırılmasını sağlamamız lazım. Geçiş sınav sistemi dediğimiz sistemi yeniden yapılandırdık. İlkokul 1,2,3'de zaten sınav yoktu biliyorsunuz. Bazı sınıf öğretmenlerimiz sınav yapıyor olsalar bile çocuklara test çözdürüyor olsalar bile Allah onları affetsin. Biz bunu zinhar ve keskin bir dille kaldırdığımızı ilan ettik.

Gelecek sezon 1-2-3 ve 4'de sınav olmayacak, olmamalıdır da zaten. Öğretmenimiz birçok yerde 30'dan az sınıflarda muhatap olamayan yerlerde gerekli telafileri yapmak suretiyle bunu yapacak. Dolayısıyla 1-2-3 ve 4'de ölçe değerlendirme sınav sistemi ile alakalı meseleyi olamamakla suretle kesin çözdük." ifadelerini kullandı. Durmuş, üniversite sınavlarıyla ilgili de bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söyleyerek, 2-3 sene içerisinde tüm sınavların kaldırılması gerektiğini söyledi. Durmuş, "Sınavsız bir şekilde artık liseye aktaracak duruma geldik. Ondan sonra gelecek üniversite sınavına. Nasipse 2-3 yıl içinde üniversite sınavı kalkar diye ümit ediyorum. Çünkü bizim şuan da zaten talepten fazla arzımız var. Yani diyelim biz bu sene 1 milyon 250 bin öğrenci mezun ettiysek o öğrencilerin tamamı bile girse üniversiteye bunu karşılayabilecek" dedi.

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Efe 2 saat önce

Doğru cahil bi toplumu dizayn etmek daha kolay olur.

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İmkansız ! 1 saat önce

100 kisilik kadro için binlerce kişi başvuru yapıyor. Sınav yapmadan nasıl alım yapılacak önce onu belirleyin sonra sınavları kaldırmak kolay

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Ümüt 1 saat önce

Bence de kalkmalı, hakkettiğimiz yerlere gelemiyoruz.

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