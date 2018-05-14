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Flaş Açıklama: Seçim Anketleri Sonucuna Göre İlk Turda...

Son dakika seçim anketi açıklaması geldi. Andy-Ar Başkanı yaptığı son dakika açıklamasında seçim anketleri sonucunu kamuoyuna duyurdu.

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Flaş Açıklama: Seçim Anketleri Sonucuna Göre İlk Turda...

Son dakika seçim anketi açıklaması geldi. Andy-Ar Başkanı yaptığı son dakika açıklamasında seçim anketleri sonucunu kamuoyuna duyurdu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:40
Flaş Açıklama: Seçim Anketleri Sonucuna Göre İlk Turda...

Son seçim anketleri araştırılmaya devam ediliyor.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Son 40 gün içine girilirken vatandaşların en çok merak ettiği konu seçim anketleri oldu. İnternet üzerinden son seçim anketlerini araştıran vatandaşlar, kritik seçimlerde partilerin oy oranını merak ediyor.

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin yeni yönetim sistemi için kaderini belirleyecek.

Seçimlere 40 gün kala, araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya ve seçmenlerin hangi partiye oy vereceğini vatandaşlara yüz yüze görüşme yöntemi ile sormaya devam ediyor.

Yapılan son seçimlerde, sonuçları bilen veya en yakın oranı bulan araştırma şirketi olan Andy-Ar Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenin nabzını tuttu.

Andy-Ar'dan yapılan son dakika seçim anketi sonucuna göre seçimlerin ilk turda biteceğine yer verildi.

TÜM ANKETLERDE KAZANIYOR

Habertürk kanalının canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, seçim anketleri ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarırken erken seçim hakkında da bazı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan tüm anketlerde önde olduğunu söyleyen Acar, oy oranının da yüzde 55 seviyesinde seyrettiğini ifade etti.

İKİNCİ TURA KALMAYACAK

Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını, ilk turda sonucun belli olacağını ifade ederek sözlerini sürdüren Faruk Acar, sonuçların şişirme olmadığını belirterek yapılan son 7 seçimde şirketinin başarısını hatırlattı.

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