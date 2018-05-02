Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş: 4 Aday 100 Bin İmza ile Başvurusunu Yaptı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 100 bin imza ile başvuruda bugün son gündü. Başvuruların sona ermesinin ardından 100 bin imza ile başvuru yapan adaylar belli oldu.

banner396

Flaş: 4 Aday 100 Bin İmza ile Başvurusunu Yaptı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 100 bin imza ile başvuruda bugün son gündü. Başvuruların sona ermesinin ardından 100 bin imza ile başvuru yapan adaylar belli oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:35
Flaş: 4 Aday 100 Bin İmza ile Başvurusunu Yaptı

Erken seçim açıklamasının ardından geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı için başvurular başlamıştı. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı Adayı olma için başvurular bugün sona erdi. 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye genelinde 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takviminde seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin 1-2 Mayıs'ta YSK'ye başvurması gerekiyordu.

Önceki gün ve bugün toplamda 4 siyasi partinin lideri, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye başvurusunu yaptı.

YSK'ye önceki gün ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başvurusunu yaptı. Bugün ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz başvurusunu yaptı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, erken seçim kararı nedeniyle 15 gün farkla seçime giremediklerini ancak 100 bin seçmenin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye başvuru yaptıklarını dile getirdi. Öz, Türkiye'nin meselelerini bildiklerini ve bunları çözecek tecrübe ve birikime sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

4-9 MAYIS'TA

Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek.

Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

Seçmen ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Seçmen, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, adaylık teklifi için Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AdayıSon DakikaHaberMeral AkşenerTemel Karamollaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine Öyle bir Pankart Astı ki.. Ne 1 Eksik Ne 1 Fazla
Üzerine Öyle bir Pankart Astı ki.. Ne 1 Eksik Ne 1 Fazla
Yiğit Bulut'tan Flaş Açıklama: 2018'de Mahkumlara Genel Af mı Çıkacak?
Yiğit Bulut'tan Flaş Açıklama: 2018'de Mahkumlara Genel Af mı Çıkacak?
HDP'den Dörtlü İttifak'a Tepki 'Yazık'
HDP'den Dörtlü İttifak'a Tepki 'Yazık'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim