Flaş.. 2 Katlı Ev Çöktü: Ölüler ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi Şırnak'ın Cizre İlçesinden geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerinde bulunan Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çöktü. Evin çökmesi sonucu meydana gelen feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaza yerinde çalışmalarını başlattı.

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