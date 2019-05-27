Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
85545
ALTIN
250.469
DOLAR
6.0599
STERLIN
7.6850
EURO
6.7829

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi! Şehidimiz var

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu yaralanan askerimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi! Şehidimiz var

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu yaralanan askerimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:26
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tedavisine devam edilen askerimizin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

Cenazesi memleketine uğurlandı

Geçtiğimiz ay PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda bir askerimiz yaralanarak Gaziantep'te tedavi altına alındıYapılan tüm müdaheleye rağmen şehit olan Piyade Uzman Yıldırım'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Mersin'e uğurlandı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrası Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.

Yıldırım'ın naaşı, burada basına kapalı düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine gönderildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.05.2019 15:40
Anahtar Kelimeler:
fırat kalkanı harekat bölgesi nden acı haber geldi şehidimiz var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda Patlama! Yaralı Asker Var!
Sınırda Patlama! Yaralı Asker Var!
Suriyeliler Bayram İçin Ülkesine Dönüyor! İşte Dönen Suriyeli Sayısı!
Suriyeliler Bayram İçin Ülkesine Dönüyor! İşte Dönen Suriyeli Sayısı!
Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?
Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim