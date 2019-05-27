Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tedavisine devam edilen askerimizin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

Cenazesi memleketine uğurlandı

Geçtiğimiz ay PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda bir askerimiz yaralanarak Gaziantep'te tedavi altına alındıYapılan tüm müdaheleye rağmen şehit olan Piyade Uzman Yıldırım'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Mersin'e uğurlandı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrası Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.

Yıldırım'ın naaşı, burada basına kapalı düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine gönderildi.

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