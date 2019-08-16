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Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı

Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı.

Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı

Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 20:19
Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 22 dosyadan kesinleşmiş toplam 48 yıl 6 ay 10 gün hapis, 2 bin 400 lira cezası bulunan A.A'yı (26) yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının yerini tespit eden ekipler, merkez Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanı'na operasyon düzenledi.

Ekipler, A.A'yı yanındakilerle mangal yaparken gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı
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