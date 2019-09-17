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Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen firari eski emniyet müdürü Adem Dağdeviren, Ankara'da yakalandı.

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen firari eski emniyet müdürü Adem Dağdeviren, Ankara'da yakalandı.

17 Eylül 2019 Salı 11:46
Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock  kullanıcısı olduğu belirlenen 14 kişiye yönelik operasyonda 2015 yılında resen  emekli edilen emniyet müdürü Adem Dağdeviren'i Ankara'daki evinde gözaltına aldı.

Dağdeviren'in, ByLock kullandığı, örgütün üst yönetimiyle irtibatı  olduğu ve 2013 Yılı Komiser Yardımcılığı Kursu Yazılı Sınavı'nın sızdırılması  soruşturması kapsamında da hakkında adli ve idari soruşturma bulunduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY ile iltisaklı Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve  Dostluk Derneğinde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı belirlenen  Dağdeviren'in, polis akademisi ve polis okullarında görev yaptığı, örgüt  mensuplarının Emniyet Genel Müdürlüğüne sızdırılmasında görevler üstlendiği  tespit edildi.

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firari emniyet müdürü ankara da yakalandı
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