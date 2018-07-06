Fetullahçı Teröristlerin Sapık Tuzağı! Kadın İç Çamaşırı Giydirip, Bunları Yaptılar!

Talihsiz avukata fantazi gecelik giydiren çete, cinsel istismarda bulundu ve işkence yaptı. Irak'ta çalıştığı holdingin çalınan parasını geri almak için İstanbul'a gelen 40 yaşındaki avukat, parayı çalan Erhan Ç. ile 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürüldü. Şüpheliler buarada ellerini ve ayaklarını bağladıkları avukata kadın iç çamaşırları giydirip, cinsel istismarda bulunuyormuş gibi videolarını çekti, şantaj yaparak 200 bin dolar daha istedi. Şahıslar parayı alamadıkça, videoları tek tek avukatın yakınlarına göndermeye başladılar. Olayın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen şüpheli şahıslar hala yakalanamadı.

İfadesi alınan avukat, "Kafama susturuculu silah dayayıp, 'Şerefsiz, namussuz. Sana bunu bırakmayız. Senin gibileri çok öldürdük, kimsenin ruhu duymadı. Biz mafyayız, teröristiz' dediler. Yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Susturuculu tabanca ve Kalaşnikofları vardı. Bıçağı boynuma dayayıp, 'Bunu öldürelim, keselim' diyorlardı. Bıçakla elbiselerimi yırtıp, kadın iç çamaşırı giydirdiler. Beni darp ettikleri için sersem haldeydim. Üzerimde bu çamaşırlar varken, Enes tişörtümü yüzüne bağladı, bana cinsel istismarda bulunuyor gibi yaptı. Erhan da video çekti. Cebimdeki 2 bin 800 dolardan 100 doları bana verdiler. Beni bırakacaklarını, döndükten sonra taksitli olarak 200 bin dolar göndermemi istediler. Göndermezsem videoları telefon rehberimdeki herkese göndereceklerini söylediler. Erhan sürekli videoları gönderip para istiyordu. Videoları eşime ve oğluma göndermiş. Sürekli videoları silmesini istiyor, kendisine yalvarıyordum" dedi. J.A'nın avukatı Pirozhan Karali ise şahısların fetullahçı terörist olduklarına dair ciddi şüpheler bulunduğunu örgüt bağlantılarını kullanarak kaçak yollarla Irak'a kaçtıklarını belirtti.

Karali, "Müvekkilimiz, kendisinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşünmektedir. Müvekkilim hala aktif olarak tehdit ve şantaja maruz kalmaktadır.Şüphelinin aramaları, yazışmaları ve fotoğrafları dosyaya sunulmuştur. Müvekkilin havaalanından alındığı aracın plakası ile kimin adına olduğu ve adresi de tespit edilmiştir. Tüm bu bilgi ve evraklar dosyada bulunmasına rağmen, adı, adresi, fotoğrafı ve hatta kimlik numarası bildirilen şüpheli şahıslar yakalanmamış, ifadeye dahi çağrılmamıştır. Müvekkilim kaçırılıp gaspa, tehdit ve tacize maruz bırakılmıştır. Suçluların bir an evvel yakalanmasını istiyoruz" dedi.