FETÖ'nün İğrenç Planı Ortaya Çıktı! Genç Kızlara Mini Etek Giydirip...

Fetullahçı teröristlerin iğrenç planı ifadelerle gün yüzüne çıktı. FETÖ içinde izdivaç iklimi yaratmak için dernek kuran Fetullahçı teröristlerin abla olarak isimlendirdiği teröristler vasıtasıyla bekar kadınları mini etek giymeye içki içmeye yönlendirdiği ortaya çıktı.

Terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının izdivaç yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde geçtiğimiz hafta gözaltına alınan FETÖ üyelerinden itiraflar geldi. FETÖ soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan Ö.T. isimli izdivaç adayı bir teröristin verdiği ifadeler kan dondurdu. Ö.T. 2015 yılında sın sınıfta okurken örgüt içerisinde yaşadığı izdivaç konusuyla ilgili, "Evde kalmış olduğumuz dönem içerisinde özellikle son sınıfta iken izdivaç konuları gündeme geliyordu. Kalmış olduğumuz ev ablaları bizi izdivaçtan sorumlu ablaların geleceği yerlere göre yönlendirmeler yapıyordu. Bu bazen izdivaç ablasının eve gelmesiyle ya da bu tür faaliyet gösteren Kadıköy’deki İklim Gençlik ve Kültür Derneği’ne geleceği ve görüşmelerin burada olacağı yönünde oluyordu. İzdivaç adayı olan kızlar, bu dernekte görüşmelere gidiyordu.

Z.K isimli bir arkadaşım evleneceği zaman nişanlı olduğu kişiyle evde tanışmıştı. Bunu da bana söylemişti. Evleneceği kişinin ismini, mesleğini, hatta hiçbir özel bilgisini evleneceği güne kadar bilmediğini söylemişti. Bunun tedbir için yapıldığını düşünüyorum. Genelde kızlar toplanır ve dini duygularla bazı fedakârlıklar yapmamız gerektiğini ve bunu bazen bir başka kişi için de yapabileceğimiz bize hadislerle anlatılırdı. Bu kapsamda başımızı açabileceğimiz, içki içebileceğimiz, mini etek giyebileceğimiz söylenirdi. Bu konunun evleneceğimiz kişinin konumuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlenilecek kişi bir asker ise eş adayının ona göre seçilmesi gerekiyordu. Başka bir memursa ona göre seçilmesi gerekiyordu" dedi.

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