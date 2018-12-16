fetö nün finansçısı yakalandı

Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin gaybubet evlerinin belirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon yapan polis ekipleri, örgütün sözde Şanlıurfa il imamına bağlı olarak finans işlerine baktığı tespit edilen A.Ç. ile eşi A.Ç.'yi yakaladı. Ayrıca yapılan çalışmalarda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 şüpheli de gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün il genelindeki gaybubet evlerinin belirlenmesine ilişkin çalışma başlattı. Bu çerçevede, polis ekipleri, istihbarat birimlerinin desteğiyle belirlenen bir gaybubet evine baskın gerçekleştirdi.Evde yapılan aramada Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. ile aynı suçtan aranan eşi A.Ç.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün sözde Şanlıurfa İl İmamı ile yardımcısı tarafından verilen talimatları yerine getirdiği, örgütün finans işlerine baktığı öğrenildi.

2 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

Diğer taraftan, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye üye olmak suçundan aranan D.E. isimli kadın şüpheli ile Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan M.B.G., saklandıkları yakınlarının evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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