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FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı karısını 12'nci kattan aşağı attı

İstanbul'ün Esenyurt semtinde bu sabaha karşı şoke eden bir olay yaşandı. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'den ihraç edilen eski Türkiye Radyo Televizyon (TRT) çalışanı bir kişi öğretmen eşi Sevde G.’yi 12’nci kattan aşağı atarak ölümüne sebep oldu. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı karısını 12'nci kattan aşağı attı

İstanbul'ün Esenyurt semtinde bu sabaha karşı şoke eden bir olay yaşandı. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'den ihraç edilen eski Türkiye Radyo Televizyon (TRT) çalışanı bir kişi öğretmen eşi Sevde G.’yi 12’nci kattan aşağı atarak ölümüne sebep oldu. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28 Eylül 2018 Cuma 14:16
FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı karısını 12'nci kattan aşağı attı

Korkunç Olay, bu sabah 04:30 saatlerinde Esenyurt’ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya gören, 33 yaşındaki B.G. isimli şahsın TRT’nin eski çalışanı olduğu ve FETÖ soruşturması ile ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı. Şahıs bir süre önce evlendiği öğretmen eşi Sevde G. ile dün gece bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki B.G. öne sürüldüğüne göre, tartıştığı eşini evlerinin 12’nci katından aşağıya itti. Sesleri duyan site sakinleri kadını yerde görür görmez 112 acil sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 12. kattan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KARISINI 12. KATTAN ATAN ADAM POLİSLERE KAPIYI AÇMAK İSTEMEDİ

Polisler kadının düştüğü kata çıkarak kapıyı çaldı. İçeride bulunan 33 yaşındaki B.G. uzun süre polislere kapıyı açmamak için direndi. Olay yerine adamın kendisinin atma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çağrıldı. Bu esnada polisler olayla ilgili şüpheli kocayı ikna ederek gözaltına almayı başardı.

Diğer taraftan, gözaltına alınan kocanın soruşturmasının devam ettiği öğrenilirken, kadının kendisinin mi düştüğü yoksa kocasının mı ittiği ekipler tarafından araştırılıyor.

Çevredeki görgü tanığı vatandaşların iddialarına göre kadını 12. kattan adam bilerek attı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 28.09.2018 15:15
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