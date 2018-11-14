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FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşının, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla cinsel ilişkiye girerken basıldığı öne sürüldü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre ikilinin görüşme odasında konuşurken kameradan çıktığı ve şüphelenen infaz koruma memurlarının odaya girdiklerinde, Ü.ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladıkları aktarıldı.

FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşının, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla cinsel ilişkiye girerken basıldığı öne sürüldü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre ikilinin görüşme odasında konuşurken kameradan çıktığı ve şüphelenen infaz koruma memurlarının odaya girdiklerinde, Ü.ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladıkları aktarıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:48
FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşının, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla cinsel ilişkiye girerken basıldığı öne sürüldü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre ikilinin görüşme odasında konuşurken kameradan çıktığı ve şüphelenen infaz koruma memurlarının odaya girdiklerinde, Ü.ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladıkları aktarıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S. B. Ü., ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırldı. Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in aktardığı habere göre, cezasını çekmek için Silivri Cezaevi'ne konulan Ü., öne sürüldüğüne göre burada avukatıyla ilişkiye girerken infaz koruma memurları tarafından basıldı.

Gazetenin manşetten çıktığı habere göre FETÖ'cü subay Ü. 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.

haberr

İNFAZ KORUMA MEMURLARI bastı

Haberde; kameranın görüşünden çıkan ikiliden şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, Ü. ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladığı belirtildi.

FETÖ'cü eski yüzbaşının koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği öne sürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 10:22
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