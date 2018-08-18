FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'a müebbet

15 Temmuz hain darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılması ve tutuklanmasına dair görülen davada yargılanan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Listede eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor.

Anayasal düzeni bozmaktan müebbet hapis İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor. Mahkeme heyeti "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 23 sanığın beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 13'ünün tüm suçlamalardan beraatine karar veren heyet, 10 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

