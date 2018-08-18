Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'a müebbet

15 Temmuz hain darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılması ve tutuklanmasına dair görülen davada yargılanan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

banner396

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'a müebbet

15 Temmuz hain darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılması ve tutuklanmasına dair görülen davada yargılanan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:55
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'a müebbet

15 Temmuz hain darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılması ve tutuklanmasına dair görülen davada yargılanan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Listede eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor.

Anayasal düzeni bozmaktan müebbet hapis İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor. Mahkeme heyeti "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 23 sanığın beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 13'ünün tüm suçlamalardan beraatine karar veren heyet, 10 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.08.2018 20:42
Anahtar Kelimeler:
fetö pilot kerime yıldırım a müebbet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı
Bedelli Askerlik'te Celp Tarihleri Belli Oldu!..
Bedelli Askerlik'te Celp Tarihleri Belli Oldu!..
AK Parti’nin yeni A Takımı Belli Oldu!..
AK Parti’nin yeni A Takımı Belli Oldu!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim