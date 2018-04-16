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FETÖ Tutuklusu İş Adamları 250 Bin TL Kefaletle Salıverildi

Fetullahçı terör örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması çerçvesinde yargılanan Antalya'daki Sarılar Şirketinin ortaklarından tutuklu Sanıklar Adem Sarı ve Yavuz Sarı 250'şer bin TL kefalet ödeyerek tahliye oldular.

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FETÖ Tutuklusu İş Adamları 250 Bin TL Kefaletle Salıverildi

Fetullahçı terör örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması çerçvesinde yargılanan Antalya'daki Sarılar Şirketinin ortaklarından tutuklu Sanıklar Adem Sarı ve Yavuz Sarı 250'şer bin TL kefalet ödeyerek tahliye oldular.

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:50
FETÖ Tutuklusu İş Adamları 250 Bin TL Kefaletle Salıverildi

 Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık Adem Sarı, Savunmasında FETÖ ile bağlantısının olmadığını bu sebeple pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

Mahkemede, MASAK ve Bilirkişi raporuna karşı teknik açıklamalar yapacağı için kayıt talebinde bulunan Sarı'nın savunması SEGBİS ile alındı. Sarı, firari olan kardeşi Kadir Sarı'nın kayınpederi Hasan Yılmaz'ın ve firari kayınbiraderi Ammar Yılmaz'ın Fetullahçı teröristlerin Antalya'da ileri gelenlerinden olduğunu, kardeşinin de bu akrablık ilişkilerinden dolayı söz konusu yapıya yakın durduğunu, kardeşinin FETÖ'nün okullarına ortak olduğunu, şirketlerinin zarar görebileceği gerekçesiyle kardeşinin hissesini devraldığını söyledi. Sanık Yavuz Sarı da fetö üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi de göz önüne alan mahkeme heyeti, sanıklara yurt dışı yasağı koyarak ayrı ayrı 250 bin tl kefaletle tahliyelerine karar verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
FetöFetö Tutukluları
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