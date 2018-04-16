FETÖ Tutuklusu İş Adamları 250 Bin TL Kefaletle Salıverildi

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık Adem Sarı, Savunmasında FETÖ ile bağlantısının olmadığını bu sebeple pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

Mahkemede, MASAK ve Bilirkişi raporuna karşı teknik açıklamalar yapacağı için kayıt talebinde bulunan Sarı'nın savunması SEGBİS ile alındı. Sarı, firari olan kardeşi Kadir Sarı'nın kayınpederi Hasan Yılmaz'ın ve firari kayınbiraderi Ammar Yılmaz'ın Fetullahçı teröristlerin Antalya'da ileri gelenlerinden olduğunu, kardeşinin de bu akrablık ilişkilerinden dolayı söz konusu yapıya yakın durduğunu, kardeşinin FETÖ'nün okullarına ortak olduğunu, şirketlerinin zarar görebileceği gerekçesiyle kardeşinin hissesini devraldığını söyledi. Sanık Yavuz Sarı da fetö üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi de göz önüne alan mahkeme heyeti, sanıklara yurt dışı yasağı koyarak ayrı ayrı 250 bin tl kefaletle tahliyelerine karar verdi.

KPSSCAFE- ANKARA