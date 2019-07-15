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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen kontörlü ve ankesörlü hat operasyonları kapsamında 1335 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen kontörlü ve ankesörlü hat operasyonları kapsamında 1335 şüpheli tutuklandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

Asker olan örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içi iletişim metotlarından biri olan kontörlü ve ankesörlü hatlardan irtibat sağlanmasıyla ilgili 4 bin 163 şüpheli belirlendi.

Darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü üyeliği nedeniyle kaydı olmayan 2 bin 494 şüpheli  hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanması için 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, 2 bin 154 kişi gözaltına alındı. 560 kişi 'faydalı' itirafçı olup kolluk biriminden serbest bırakılırken, 254 şüpheli de tutuklama istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği önünde etkin pişmanlık hükümleri ve delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında, şu ana kadar 1335 kişi tutuklandı.

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