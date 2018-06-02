FETÖ'nün Hijyen Evlerine Flaş Operasyon !

Adana'da flaş FETÖ operasyonu !!

Devam eden FETÖ soruşturması kapsamında, terör örgütü yeniden yapılanmak için hijyen-ışık evleri kurdu. Bu evlere yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre, Adana’da FETÖ örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 eve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evlerde kalan çoğunluğu öğrenci ve yeniden yapılanma için örgüte adam kazandırma çalışmalarında bulunduğu belirtilen 25 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN YA DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLER

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınanlar arasında bulunan örgüt yöneticilerinin, 'yeniden toparlanma' adı altında üniversiteye gidecek ya da üniversitelerde eğitim gören şahısların barınması için imkan sağladığı belirlendi. Maddi durumu yetersiz olduğunu belirledikleri evlere alınan üniversite öğrencilerinin, yine örgüte kazandırılması için eve alınan diğer öğrencilere ders verilmesi için çalışmalar yaptırıldığına yer verildi.

BAZI EVLER 15 TEMMuz ÖNCESİ TUTULMUŞ

Devam eden soruşturma kapsamında saptanan bazı evlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde kiralandığı ancak etkin olarak kullanılmadığına yer verildi. Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kendilerini gizleme yoluna giden örgüt üyelerinin, üniversite dönemlerinde sayının artması üzerine yeni evler tuttukları da belirlendi. Öğrenciler arasında tıp, edebiyat, makine mühendisliği gibi geleceği olan bölümlerden seçildiği, yakalananlar arasında ailelerinden FETÖ'cü olduğu için tutukluların bulunduğu belirtildi.

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