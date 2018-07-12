FETÖ, Kelimelik oyununu da haberleşmek için kullanmış

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlarla Mücadele Bürosunca kararnameyle kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 10'u tutuklu 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlıktan yararlandırılarak serbest bırakılan sanık M.E.Ö'nün ifadeleri de yer aldı.

'BİZİM EVLERİMİZ VAR, ÜCRETSİZ'

FETÖ ile ilk temasının 2008 yılında Turgut Reis Dershanesine gittiği sırada başladığını öne süren M.E.Ö, iki branş öğretmeninin telkinleriyle örgüt evlerine gitmeye başladığını anlattı.

M.E.Ö, Eyüp isimli bir öğretmenin, "Bizim evlerimiz var, derslerinizi bu evlerde çalışabilirsiniz, sizden herhangi bir ücret istemiyoruz" dediğini, bunun üzerine ders çalışmak üzere bu evlere gittiğini aktardı.

FETÖ TALEBİYLE HAVA HARP OKULUNA

Üniversite sınavında başarılı olduktan sonra örgütün isteği doğrultusunda hava harp okulunu yazdığını ve kazandığını belirten M.E.Ö, bu süreçten sonra '0312, 0212 ve 0242' kodlu numaralardan aranmaya başlandığını ifade etti.

'KELİMELİK VASITASI İLE BİRKAÇ ABİYLE BULUŞTUM'

M.E.Ö, 2017 yılında tanıştığı, ismini bilmediği bir örgüt üyesinin "kelimelik" isimli oyunu yüklemesini istediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Cep telefonuma +27 ile başlayan bir numaradan 'konuşmak istediklerim var buluşalım' diye mesaj geldi ve ismini bilmediğim şahısla buluştuk. Örgüt abisi benden Antalya'da yaşayan devrelerimin isim ve numaralarını istedi, bende kendisine veremeyeceğimi söyledim. Daha sonra bana 'kelimelik oyununu indir, oradan konuşalım bundan sonra' dedi ve 'ms_ldqnq' ismini kullandığını, kendisini eklememi istedi. Kelimelik isimli oyunu, bu abinin telefonuma yükleme talimatıyla telefonuma yükledim. Bu uygulama bir tür kelime bulmaca oyunudur. Kiminle oyun oynanmak isteniyorsa karşıdaki oyuncuya oyun isteği gönderiliyor. Karşıdaki oyuncu, isteğini kabul ederse oyun başlıyor. Oyun içerisinde oyuncuların birbirleriyle konuşması için bir mesajlaşma platformu var, bu platform üzerinden oyuncular birbirleri ile haberleşiyor. Bu oyun vasıtası ile ismini bilmediğim abiyle birkaç kez konuşmalarım sonrasında buluşmalarımız oldu."

'ÖRGÜT İÇİNDE FİŞLEME VAR'

Örgütün gizliliğe büyük önem verdiğini bu nedenle örgüt içerisinde üst düzey 'abileri' tanımadığını söyleyen M.E.Ö, şunları anlattı:

"Örgütün amacı gizliliği ön planda tutarak deşifreleri önlemektir. Bu yapı bu haberleşmeyi bu şekilde sağlar, üst taraftan gelen talimatlar silsile yolu ile en alttaki sorumlulara iletilir. Ben örgüt içerisinde fişleme faaliyetinin olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki gözaltına alınmadan bir ay kadar önce benimle iletişime geçen ismini bilmediğim abinin, devrelerimin kimler olduğunu ve telefon numaralarını istemesinin amacı halen bu yapıyı devam ettirmek ve benden alacağı isim ve numaralarla kendilerine ulaşmaktır."

İddianamenin değerlendirme bölümünde FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde örgütün gizlilik esas alınarak hücre şeklinde yapılandığı ve organize şekilde hareket ettikleri gerekçesiyle M.E.Ö. ve diğer sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynaklar;

DHA