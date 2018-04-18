FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı İntihar Etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. , daha önce görev yaptığı Askerlik Şubesi önündeki özel güvenlik görevlisinin belinden silahı alarak tabancayı başına ateş etti.

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanıyken, 2,5 ay önce Fetullahçı terör örgütü Paralel devlet Yapılanması soruşturması çerçevesinde açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K, dün gece geç saatlerde , daha önce görev yaptığı bina önüne geldi. Askerlik şubesinde görevli, nöbet tutan bir özel güvenlik görevlisinin beline sarılan Fatih Uğur K. güvenlik görevlisinin tabancasını çekip aldı ve başına dayayıp tetiği çekti. Özel güvenlik görevlisi şok yaşarken, ihbar üzerine olay polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler eski askerlik şubesi başkanının hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Uğur K'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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