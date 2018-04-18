Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı İntihar Etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. , daha önce görev yaptığı Askerlik Şubesi önündeki özel güvenlik görevlisinin belinden silahı alarak tabancayı başına ateş etti.

banner396

FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı İntihar Etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. , daha önce görev yaptığı Askerlik Şubesi önündeki özel güvenlik görevlisinin belinden silahı alarak tabancayı başına ateş etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:41
FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı İntihar Etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. , daha önce görev yaptığı Askerlik Şubesi önündeki özel güvenlik görevlisinin belinden silahı alarak tabancayı başına ateş etti.

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanıyken, 2,5 ay önce Fetullahçı terör örgütü Paralel devlet Yapılanması soruşturması çerçevesinde açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K, dün gece geç saatlerde , daha önce görev yaptığı bina önüne geldi. Askerlik şubesinde görevli, nöbet tutan bir özel güvenlik görevlisinin beline sarılan Fatih Uğur K. güvenlik görevlisinin tabancasını çekip aldı ve başına dayayıp tetiği çekti.  Özel güvenlik görevlisi şok yaşarken, ihbar üzerine olay polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler eski askerlik şubesi başkanının hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Uğur K'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
FetöFetöden Açığa Alınan Yüzbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkitelli'deki Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı!
İkitelli'deki Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı!
Bitlis'te Polis Memuru İntihar Etti
Bitlis'te Polis Memuru İntihar Etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Cumhurbaşkanının Açıklamalarına Tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Cumhurbaşkanının Açıklamalarına Tepki

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim