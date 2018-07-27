'Fethullah Gülen Öldü'

Prof. Dr. Cevat Akşit isimli İlahiyatçı, Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia ederek Fethullah Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarlığına gömüldüğünü ifade etti.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şaşırtıcı ve bir o kadar da şok bir iddiayı önde çıkardı. Prof. Dr. Cevat Akşit FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETÖ öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " dedi.

SuperHaber'e muhabirine özel açıklamalarda bulunan İlahiyatçı Prof.Dr. Cevat Akşit, şu şok edici iiddialarda bulundu:

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olduğunu söyleyen Prof.Dr. Cevat Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini de açıkladı.

Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Kaynaklar;

SuperHaber



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