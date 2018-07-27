Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
'Fethullah Gülen Öldü'
Kapat

'Fethullah Gülen Öldü'

Prof. Dr. Cevat Akşit isimli İlahiyatçı, Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia ederek Fethullah Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarlığına gömüldüğünü ifade etti.

banner396

'Fethullah Gülen Öldü'

Prof. Dr. Cevat Akşit isimli İlahiyatçı, Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia ederek Fethullah Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarlığına gömüldüğünü ifade etti.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:08
'Fethullah Gülen Öldü'

Prof. Dr. Cevat Akşit isimli İlahiyatçı, Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia ederek Fethullah Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarlığına gömüldüğünü ifade etti.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şaşırtıcı ve bir o kadar da şok bir iddiayı önde çıkardı. Prof. Dr. Cevat Akşit FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETÖ öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " dedi.

SuperHaber'e muhabirine özel açıklamalarda bulunan İlahiyatçı Prof.Dr. Cevat Akşit, şu şok edici iiddialarda bulundu:

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

Fetullah Gülen ile yaptığı mücadeleler ile tanınan bir isim olduğunu söyleyen Prof.Dr. Cevat Akşit geçtiğimiz günlerde, FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini de açıkladı.

Bir süre önce örgüte yakın kaynaklar tarafından Fetullah Gülen'in kanser olduğu yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Kaynaklar;
SuperHaber

KPSSCAFE.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.07.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
MezarCevat AkşitFethullah Gülen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cevriye Varol 2 saat önce

Öldüyse mezarı açıp dn testi yapsınlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tuğba 2 saat önce

Çok güzel bi düzmece.. o hainin cesedini hepimize göstersinler inanalim

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Delone 2 saat önce

Bu adam nasıl prof olmuş anlamıyorum.bhnun söylediklerini.bi de haber diye yayınnliosunuz

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Kayhan 2 saat önce

Bu kadar millette salak ya inan di

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
cesaret 2 saat önce

DNA testi yapılsın.VATANA ihanet edenden ne beklenirki.Gözümüzle öldüğünü görmek istiyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sultan 21 dakika önce

Ben öldüğüne inanmıyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Üniversite Öğrencisi Dilara 4 Bin Liraya Yumurtalarını Satıyor: Üç Çocuğum Var Hiç Birini Tanımıyorum
Üniversite Öğrencisi Dilara 4 Bin Liraya Yumurtalarını Satıyor: Üç Çocuğum Var Hiç Birini Tanımıyorum
Birçok ilde sınav operasyonu!
Birçok ilde sınav operasyonu!
16 eski emniyet müdürü hakkında flaş kararlar!..
16 eski emniyet müdürü hakkında flaş kararlar!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim