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Feci Taciz Olay: 14 Yaşındaki Kızı Önce Taciz Etti Sonra..

Muğla'da meydana gelen olayda 51 yaşındaki 2 çocuk babası kişi, karısının yeğeni olan ve aynı apartmanda oturduğu 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

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Feci Taciz Olay: 14 Yaşındaki Kızı Önce Taciz Etti Sonra..

Muğla'da meydana gelen olayda 51 yaşındaki 2 çocuk babası kişi, karısının yeğeni olan ve aynı apartmanda oturduğu 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

26 Haziran 2018 Salı 09:14
Feci Taciz Olay: 14 Yaşındaki Kızı Önce Taciz Etti Sonra..

Evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklandı.

Alınan son bilgilere göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen olayda, ,ddiaya göre, eniştesi R.G. ile aynı apartmanda oturmakta olan kız çocuğu 14 yaşındaki  M.E., 2014 yılının yaz aylarında eniştesinin tacizine uğramaya başladı. R.G.'nin yaklaşık 20 gün önce yine eşinin yeğenine taciz ettiği edinilen son bilgiler arasında. Öğretmenleri, küçük kızın davranışlarından ve R.G.'nin sık sık okul çevresinde dolaşmasından şüphelendi ve olayı mercek altına aldı. Öğretmenlerinin kız çocuğuna ısrarlı soruları üzerine M.E., halasının eşi olan R.G.'nin 4 yıldır kendisini ormanlık alana götürerek taciz ettiğini dile getirdi.

MAHKEMEDE ERKEK ARKADAŞIYLA İLİŞKİYE GİRMİŞ DEDİ

Öğretmenler, kızın ifadeleri üzerine durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde okula gelen ve olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri, R.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yakalanan R.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan R.G., sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı vardı. Onunla ilişkiye girmiş" dediği öğrenildi. Yapılan araştırmada M.E.'nin erkek arkadaşı olmadığı belirlendi. R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

BASKI VE TEHDİTLE SUSTURMAYA ÇALIŞTI

14 yaşındaki M.E.'nin psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde, halasının kocası R.G.'nin 4 yıl boyunca tacizine uğradığını söyledi. Küçük kız, eniştesinin kimseye söylememesi ve durumu anlatmaması için baskı ve tehdit ettiğini de anlattı. M.E., ifadesinin ardından devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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