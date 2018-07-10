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Feci Olay: Gelini ile Sevgilisini Yatakta Öyle Bir Şekilde Yakaladı ki..

Kocaeli'de feci bir olay yaşandı. Alınan son bilgilere göre bir kadın, evde gelini ile sevgilisini yatakta çıplak halde iken yakaladı. Gelinini odaya kitleyen kayınvalide, çıplak şekilde kaçan kişiyi yakalamaya çalıştı.

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Feci Olay: Gelini ile Sevgilisini Yatakta Öyle Bir Şekilde Yakaladı ki..

Kocaeli'de feci bir olay yaşandı. Alınan son bilgilere göre bir kadın, evde gelini ile sevgilisini yatakta çıplak halde iken yakaladı. Gelinini odaya kitleyen kayınvalide, çıplak şekilde kaçan kişiyi yakalamaya çalıştı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:39
Feci Olay: Gelini ile Sevgilisini Yatakta Öyle Bir Şekilde Yakaladı ki..

Son dakika haberi: Kocaeli'de feci bir olay meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre önceki gün, Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana gelen feci olayda, hastanenin hasta kabul bölümünde çalışmakta olan, evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen A.S. isimli kadın, iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. Sevgili olan ve zaman zaman ilişkiye giren ikiliyi kadının kayınvalidesi birlikte iken yakaladı.

A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan ve kaçmaya başlayan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Kayınvalidenin bağırışları üzerine mahallel dışarı çıktı. Durumu öğrenen mahalleli, N.Ş.K.'yi sokak ortasında yakaladı ve onu tekme- tokat dövmeye başladı. Çıplak halde olan N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmak isterken, mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürdü. Yaralı halde yere yığılan N.Ş.K.'nin çevresi, bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sarıldı.

Polisler, mahallelinin N.Ş.K.'ye yeniden saldırmasını engellemek için önlem alırken, bölgeye çağrılan sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sarıp, ambulansa bindirdi. İstanbul'da hastaneye götürülen N.Ş.K.'nin tedaviye alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 10.07.2018 17:49
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKocaeliHaberTaciz
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Asmin 3 saat önce

Mustahak olmus bence kadinda suçlu evliken neden boyle iğrenç seyler yapiliyor pislikler

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İyi Olmuş 3 saat önce

Kayınvalide akıllıymış birini eve kitlemiş diğerini sokakta dövmüşler iyi olmuş Türk halkımın ellerine sağlık geberseymiş pislik

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İyi Olmuş 3 saat önce

Kayınvalide akıllıymış birini eve kitlemiş diğerini sokakta dövmüşler iyi olmuş Türk halkımın ellerine sağlık geberseymiş pislik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
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