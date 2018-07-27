Feci Kazada Çok Sayıda Yaralı Var! İşte İsimleri!..

Kastamonu Taşburun köyü mevkiindeki feci kaza, Ömer Özkaya yönetimindeki 37 EN 129 plakalı minibüs ile Vedat Şahin (39) idaresindeki 34 HHN 43 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Az önce ajanslara düşen korkunç kazada, yaralanan vatandaşlarımızın isimleri belli oldu. Kastamonu ilinin İnebolu ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralananların isimleri şöyle;

Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Ayşe Özkaya (52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20), Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobilde bulunan, Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynaklar;

Anadolu Ajansı

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