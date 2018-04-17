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Feci Kaza: Erzurum'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Ölü

Erzurum'dan alınan son dakika bilgilerine göre feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Feci Kaza: Erzurum'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Ölü

Erzurum'dan alınan son dakika bilgilerine göre feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

17 Nisan 2018 Salı 09:24
Feci Kaza: Erzurum'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Ölü

Son dakika.. Erzurum'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre önceki gün gece saatlerinde Erzurum-Kars Karayolu Köprüköy ilçe girişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, Atilla Toptaş idaresinde lduğu öğrenilen 47 LF 098 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu.

Aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada, araçtaki Meliha Toptaş ve çocukları Elif Zümra ve Feyza Toptaş hayatını kaybetti. Sürücü Atilla Toptaş ise yaralandı.

Yaralı Atilla Toptaş ambulansla Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi ve 2 çocuğunun cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Pasinler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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