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Fatih Portakal Neden Haberleri Sunmuyor? Kovuldu mu? Son Dakika Açıklaması Geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Ana Haberi bu akşam sunmayan Haber Spikeri Fatih Portakal işten mi çıkarıldı?

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Fatih Portakal Neden Haberleri Sunmuyor? Kovuldu mu? Son Dakika Açıklaması Geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Ana Haberi bu akşam sunmayan Haber Spikeri Fatih Portakal işten mi çıkarıldı?

27 Nisan 2018 Cuma 21:41
Fatih Portakal Neden Haberleri Sunmuyor? Kovuldu mu? Son Dakika Açıklaması Geldi

Fox Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal bugün Ana Haber Bültenini sunmadı.

Fatih Portakal'ın Ana Haber'i sunmaması üzerine takipçiler, internet üzerinde Fatih Portakal kovuldu mu? Fatih Portakal neden yok gibi sorular sormaya başladı. 

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal'ın yerine bugün akşam haberlerini Gülbin Tosun sundu. Her gün reytinglerde en üst sırada olan Ana Haber Bülteni, bugün Gülbin Tosun ile yayımlandı.

Bunun ardından Fatih Portakal kovuldu mu sorusu sosyal medya ve internet üzerinde aranmaya başladı. Bu konu hakkında Fatih Portakal'dan son dakika açıklaması geldi.

Twitter'dan da kendisine mesaj yağmuru gelen Fatih Portakal, takipçilerine 'KOVULMADIM' mesajını paylaştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 28.04.2018 00:09
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