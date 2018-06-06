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Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında, geçtiğimiz gün şehir hastaneleri ile ilgili yaptığı haber nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında, geçtiğimiz gün şehir hastaneleri ile ilgili yaptığı haber nedeniyle soruşturma başlatıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:40
Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Fatih Portakal'a şok !

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal'ın sunduğu FOX ana haberin Mersin Şehir Hastanesi hakkında geçtiğimiz gün yaptığı haberiyle ilgili ‘Devlet organlarını aşağılama’, ‘Hakaret’ ve ‘İftira’ suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Portakal, şehir hastaneleri ile ilgili haberi için "Birileri bunlara yaptırıyor" diyerek tepki gösteren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a "İspatlarsa istifa ederim. Bilgileri paylaşmazsa dava açacağız" cevabını vermişti.

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın bugün kaleme aldığı haberine göre; FOX TV Spikeri Fatih Portakal ve Sorumlu Müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı'nın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şüpheli oldukları öğrenildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği aynı haberle ilgili FOX TV ekranlarında cevap ve düzeltme metni yayınlanmasına da karar verdi.

BAKAN DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili Fatih Portakal'ın sunumuyla FOX TV ekranlarında yayımlanan haber konusunda, "Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son DakikaFatih PortakalHaberFox
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