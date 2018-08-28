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Fatih Portakal'dan TSK'ya Yeni Moda Süleymancılar ve Menzilciler Sorusu!..

Fox TV'nin genel yayın yönetmeni ve ana haber bültenleri sunucusu Fatih Portakal Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dikkat çeken bir soru yöneltti.

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Fatih Portakal'dan TSK'ya Yeni Moda Süleymancılar ve Menzilciler Sorusu!..

Fox TV'nin genel yayın yönetmeni ve ana haber bültenleri sunucusu Fatih Portakal Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dikkat çeken bir soru yöneltti.

28 Ağustos 2018 Salı 19:15
Fatih Portakal'dan TSK'ya Yeni Moda Süleymancılar ve Menzilciler Sorusu!..

Fox TV'nin genel yayın yönetmeni ve ana haber bültenleri sunucusu Fatih Portakal Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dikkat çeken bir soru yöneltti.

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik Menzil ve Süleymancılar tarikatları ile ilgili çok dikkat çeken bir soru yöneltti. Fatih Portakal sosyal medya platformu Twitter'dan "Görevde bir subayla konuştum, Ergenekon mağduru olup şimdi değeri anlaşılanlardan. 10 yıl sonra Mustafa Kemal’in ordusu kalmayacak iddiasında. Nedeni "FETÖ’den ders alınmaması” diyor. Yeni moda Süleymancılar ve Menzilciler diye ekledi. Doğru olabilir mi?" diye yazdı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın Kara Harp Okulu’nda ‘Cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracak’ kavgasının yaşandığını iddia etmesinden sonra gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrilmişti.

Gazeteci Fatih Portakal'dan ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne oldukça dikkat çeken bir soru geldi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Fatih Portakal, "Görevde bir subayla konuştum, Ergenekon mağduru olup şimdi değeri anlaşılanlardan. 10 yıl sonra Mustafa Kemal’in ordusu kalmayacak iddiasında. Nedeni "FETÖ’den ders alınmaması” diyor. Yeni moda Süleymancılar ve Menzilciler diye ekledi. Doğru olabilir mi? @tcsavunma @TSKGnkur @iletisim" ifadelerini kullandı.

Portakal'ın sorularına ilişkin TSK'dan henüz yanıt gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
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