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Fatih Altaylı'dan Polis Memuruna Şok Küfürler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı görevini yapmaya çalışan trafik polisine ağır küfürler ederek hakaretlerde bulundu. Park etmenin yasak olduğu bir alana arabasını park etmek isteyen ünlü gazeteci Fatih Altaylı'ya trafik polisi 'buraya park edemezsiniz, ambulans alanı'' diyerek izin vermedi. Görevini yapan polisle bir süre tartışan ve arabasını park etmeyi sağlamaya çalışan Fatih Altaylı, görevini yapmakta ısrar eden polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de ..." sözleriyle küfür dolu hakaretlerde bulundu.

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Fatih Altaylı'dan Polis Memuruna Şok Küfürler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı görevini yapmaya çalışan trafik polisine ağır küfürler ederek hakaretlerde bulundu. Park etmenin yasak olduğu bir alana arabasını park etmek isteyen ünlü gazeteci Fatih Altaylı'ya trafik polisi 'buraya park edemezsiniz, ambulans alanı'' diyerek izin vermedi. Görevini yapan polisle bir süre tartışan ve arabasını park etmeyi sağlamaya çalışan Fatih Altaylı, görevini yapmakta ısrar eden polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de ..." sözleriyle küfür dolu hakaretlerde bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:17
Fatih Altaylı'dan Polis Memuruna Şok Küfürler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı görevini yapmaya çalışan trafik polisine ağır küfürler ederek hakaretlerde bulundu. Park etmenin yasak olduğu bir alana arabasını park etmek isteyen ünlü gazeteci Fatih Altaylı'ya trafik polisi 'buraya park edemezsiniz, ambulans alanı'' diyerek izin vermedi. Görevini yapan polisle bir süre tartışan ve arabasını park etmeyi sağlamaya çalışan Fatih Altaylı, görevini yapmakta ısrar eden polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de ..." sözleriyle küfür dolu hakaretlerde bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevini yapmaya çalışan trafik polisine ağır hakaretlerde bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılık, Fatih Altaylı hakkında "kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret" ve "kamu görevlisini tehdit etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Fatih Altaylı'nın polis merkezinde ifadesinin alındığı öğrenildi.

İşte Fatih Altaylı'nın polise hakaret ettiği o görüntüler;

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Son Güncelleme: 17.10.2018 16:28
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