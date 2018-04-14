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Fakıbaba : Hibelerle Bir Çok Kişinin Hayatını Değiştirdik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Devlet tarafından verilen karşılıksız para destekleriyle bir çok insanın hayatının değiştiğini söyledi.

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Fakıbaba : Hibelerle Bir Çok Kişinin Hayatını Değiştirdik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Devlet tarafından verilen karşılıksız para destekleriyle bir çok insanın hayatının değiştiğini söyledi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:44
Fakıbaba : Hibelerle Bir Çok Kişinin Hayatını Değiştirdik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırsalda kalkınma olmadan ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığını, kırsaldaki kalkınmanın ivme kazarak büyüyeceğini söyledi.

Devlet tarafından verilen karşılıksız destekler sayesinde bir çok kişinin hayatını değiştirdiklerini söyleyen Fakıbaba, Kırsalda kalkınma olmadan ülke kalkınamaz. İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Bu hibelerle kırsalda bir çok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız çok başarılı işler yapıyor. Bir kadın kardeşimiz 30 bin lira destek almış ve mantar üretiyor.

Yanında 2 çocuğu ve eşi. Eşi o kadar rahat duruyor ki yanında. Kaç para kazanıyorsun diye sordum. Ayda 5 bin lira kazandığını söyledi. Mantarlara, çiftliğe çocukları gibi bakıyor. İnşallah bunları biz artıracağız. Kadınlarımız iş kuruyor, gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bu tesislere bakınca insanlarımızın neler yaptığını görüyorum." dedi.

Dış güçlerin ortadoğuya yönelik hamleleri olduğunu söyleyen Fakıbaba, güç odaklarının insanları birbirine kırdırdıklarını söyledi. 

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