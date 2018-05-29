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Fahrettin Yokuş :Korkmayacağız, Müslüman Adam İnsandan Değil, Allah'dan Korkar

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Konya Milletvekili Adayı Fahrettin Yokuş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

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Fahrettin Yokuş :Korkmayacağız, Müslüman Adam İnsandan Değil, Allah'dan Korkar

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Konya Milletvekili Adayı Fahrettin Yokuş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

29 Mayıs 2018 Salı 16:04
Fahrettin Yokuş :Korkmayacağız, Müslüman Adam İnsandan Değil, Allah'dan Korkar

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve  Konya Milletvekili Adayı Fahrettin Yokuş, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın köy ve kasabalarını geziyor. Burada vatandaşla bir araya gelen ve dertlerini dinleyen Yokuş, İYİ Parti iktidarında ve kendi milletvekilliği döneminde vatandaşa sırt dönmeyeceğini, sık sık memleketini ziyaret ederek , burada vatandaşla hasbihal edeceğini söyledi. 

Sendikal emek mücadelesi vermiş, memur emeklisi 2 çocuk babası olduğunu hatırlatan Yokuş, "Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağım, gerekirse dayak yiyeceğim, korku bize yakışmaz, müslüman adam insandan korkar mı? Müslüman Allah(C.C)'dan korkar. Gerisinden korkmayız, korkmamalıyız, Nasıl başlıyor İstiklal Marşımız 'Korkma' diye, korkmayacağız arkadaşlar' dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu yaşadığını söyleyen Yokuş, "Artık seçimin zamanı gelmiştir. Zaten Tayyip Bey yorulmuştur. 1.5 sene önceye aldı seçimi. Metal yorgunluğu var. Paslandılar, götürelim gönderelim Tayyip Beyi, biraz torun sevsinler. Artık bu ülkeyi yeni bir parti, yeni bir lider yönetsin. Topluma kadın eli değince ne oluyormuş, hırsız girebiliyor mu, haydut girebiliyor mu, israf oluyor mu?" dedi.

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Son Güncelleme: 29.05.2018 16:15
Anahtar Kelimeler:
Konya Milletvekili AdayıFahrettin Yokuş
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