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Ezhel Hakkında Son Dakika Kararı

Şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Rapçı Ezhel için mahkeme kararını verdi.

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Ezhel Hakkında Son Dakika Kararı

Şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Rapçı Ezhel için mahkeme kararını verdi.

19 Haziran 2018 Salı 10:15
Ezhel Hakkında Son Dakika Kararı

Rapçi Ezhel hakkında karar çıktı.

Son dakika haberi geldi.: Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın son dakika olarak aktardığı bigilere göre, Ezhel adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme ünlü rapçinin tahliyesine karar verdi. 

Ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Açılan dava kapsamında Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel'in sosyal medya paylaşımları ve şarkı sözleriyle uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirdiği belirtilmişti.

Ünlü Rapçı ise sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Tahliye kararı verilir verilmez Twitter'dan 'Ezhel is free' (Türkçe anlamı: Ezhel özgür) ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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