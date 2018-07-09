Ezgi Gözeger Canlı Yayında Öyle Bir Yanlış Yaptı ki..

FOX ekranlarında ilginç anlar yaşandı.

FOX ekranlarında yayımlanan Çalar Saat Haftasonu adlı programın sunucusu Ezgi Gözeger, haber sunarken bir hata yaptı. Gözeger yaptığı yankışta Bodrum'u İl olarak tanıttı. Gözeger, "Bodrum'da turizm denildiği zaman ilk akla gelen şehirlerimizden birisi" ifadelerini kullandı.

Gözeger'in Bodrum'u il olarak söylemesi takipçisinin gözünden kaçmadı.

FARK EDİNCE REJİYE SİTEM ETTİ

Yayın esnasında bir takipçisinin "Bodrum ne zaman il oldu?" yorumunu okuyan Gözeger, "ilçe diyelim düzeltelim. İl demişiz bak hiç söylemiyorsunuz" diyerek reji ekibine sitem etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA