Eylül Cinayetinde Flaş Gelişme: Anne de Tutuklandı

Eylül cinayetinde flaş bir gelişme !

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre minik Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu olarak yargılşamasına devam edilen Uğur Koçyiğit’in annesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan Huriye Koçyiğit de bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

CEP TELEFONU SİNYALLERİ EŞLEŞMİŞTİ

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara soruşturmasına ilişkin, yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, görgü tanığının verdiği bilgideki, zanlı U.K'yı gördüğü saat ile mevki, U.K'ya ait cep telefonu sinyalleriyle eşleşti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA