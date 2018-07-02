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Eylül Cinayetinde Akılalmaz Detay! Hakim Bu Sözlerle Anlattı

Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Huriye Gülen, minik Eylül'ün vahşice katledilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.  

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Eylül Cinayetinde Akılalmaz Detay! Hakim Bu Sözlerle Anlattı

Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Huriye Gülen, minik Eylül'ün vahşice katledilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.  

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
Eylül Cinayetinde Akılalmaz Detay! Hakim Bu Sözlerle Anlattı

Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Huriye Gülen, minik Eylül'ün vahşice katledilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.  24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz mazbatalarını almak için Zonguldak Adliyesi'ne geldi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Huriye Gülen, hayırlı olmasını dileyerek iki yeni milletvekiline mazbatalarını verdi. Aynı zamanda Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi de olan Huriye Gülen, Ankara Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni bulunan Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Hakim Gülen, "Gerçekten çok kötü durum Eylül kızımızın başına gelen. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, insanlar, hayvanlar birini diğerinden üstün kılmayacaksın. Biri diğerine hizmet ediyor. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmalı." dedi. 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
EylülCinayet
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