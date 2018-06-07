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Evlilik Vaadiyle Kandırıp İlişkiye Girdi-Sonrası Korkunç

Tatil için çalıştığı Almanya'dan Türkiye'ye gelen hemşire, burada bir polis ile tanışıp sevgili oldu. Evlilik vaadiyle genç kızı kandıran polis, ilişkiye girdikten sonra ayrıldı Sonrası ise tüyler ürpertici.

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Evlilik Vaadiyle Kandırıp İlişkiye Girdi-Sonrası Korkunç

Tatil için çalıştığı Almanya'dan Türkiye'ye gelen hemşire, burada bir polis ile tanışıp sevgili oldu. Evlilik vaadiyle genç kızı kandıran polis, ilişkiye girdikten sonra ayrıldı Sonrası ise tüyler ürpertici.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:35
Evlilik Vaadiyle Kandırıp İlişkiye Girdi-Sonrası Korkunç

Almanya'da hemşirelik yapmakta olan 23 yaşındaki H. B., 3 Ağustos 2016’da tatil için Türkiye'ye geldi. Tatil sırasında polis memuru Mevlüt T. ile tanışıp arkadaş oldu. Tatil boyunca görüşen ikilinin arkadaşlığı tatil bittikten sonra da devam etti. Genç kız ailesinin itirazlarına rağmen ilişkisine devam etti ve ve Almanya'dan erkek arkadaşını görmek için birkaç kez Türkiye'ye gelip geri gitti.

Polis memuru Mevlüt T. genç kıza evlenme teklif edince de genç çift evlilik hazırlıklarına başladı.

Hazırlanan iddianameye göre; genç kız İstanbul’a nikah günü almak için Almanya'dan bir kez daha geldi. İkili ‘Nasılsa evleneceğiz’ diyerek cinsel ilişkiye de girdi. Bu olayın ardından Almanya’ya ailesinin yanına dönen H.B. ile sevgilisinin arasında bu aşamadan sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Aldatıldığını düşünün genç kadın psikolojik sorunlar yaşadı ve destek almaya başladı.

Çaresiz bir şekilde sevgilisi Mevlüt T.’yi arayarak kendisine sahip çıkmasını, onu sevdiğini ve aksi takdirde intihar edeceğini defalarca yazan H.B. iddialara göre, 12 Ekim 2017’de ilaç alarak intihar etti.

Sevgilisinin intihar edeceğine inanmayan polis memuru Mevlüt T. “Suyu bol içi boğazında kalmasın, İntihar et düzelir belki. Niye ailene haber veriyorsun? Ölmek için içmedin mi? sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin. İntihar yolunu değiştir. Kimsenin seni bulamayacağı yerde dene” gibi mesajlar atarak adeta pişkince tartışmalarını sürdürdü.

İntihar eden genç kız, kaldırıldığı hastanede midesi yıkanarak hayata döndürüldü. Daha sonra ise H. B., avukatı aracılığı ile Türkiye'deki adli makamlara şikayette bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Mevlüt T.'nin intihar öncesi ve sonrasında attığı mesajları ‘intihara yönlendirme ' olarak kabul etti ve ‘Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme, Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlarından 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemi ile Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

BLÖF YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM

Yaşanan feci olay ile ilgili görülen dava duruşmaya sanık polis memuru Mevlüt T. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mevlüt T. savunmasında H.B. ile 1 buçuk yıldır arkadaşlığı olduğunu dile getirerek, “Neden burada olduğumu halen bilmiyorum. Birbirimize uymadığımızı düşündüğüm anda ayrılmak istediğimi söyledim anda bana intihar edeceğini söyledi. Ben de telaşlanarak hemen bu karardan vazgeçtim ancak sürekli her ayrılık kararında önüme intihar olayını sununca blöf yaptığını düşünerek inanmadım. En son ayrıldığımızda bana whatsapptan ‘ilaç içtim inanmıyorsan yemin ederim' dedi. Önceki durumları düşünerek umursamadım. Ertesi günde diğer suça konu mesajları çektim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Whatsap görüşmelerini kabul ediyorum. Pişmanım ancak whatsapp konuşmaları bütünün içinden parça parça alınıp kesilmiş” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, yaşanan feci olay ile ilgili kararını açıklayarak, intihara yönlendirme suçundan beraat verirken diğer suçlardan 2 ay 19 günün yanı sıra 600 TL para cezasına karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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Son DakikaTecavüzTacizHaberHemşire
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