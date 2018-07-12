Evli Kadına Önce Cinsel İçerikli Mesajlar Yolladı, Daha Sonra..

Osmaniye'de feci bir olay yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Osmaniye'ye bağlı Kadirli İlçesine bağlı Çukurköprü köyünde yaşamakta olan bir kişi, evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve onu rahatsız etmeye başladı. İ.G. adlı kişi, mesajlarını sürekli olarak devam ettirdi ve kadına buluşma teklif etti.

Kadının durumu yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları ona, buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. Bunun üzerine kadın, kendisine çirkin mesajlar atan kişinin buluşma teklifini kabul ettiği yönünde mesaj attı.

Mesaj çektiği kadınla buluşacağını zanneden İ.G., köye gelince karşısında kadının yakınlarını ve köylüleri buldu. Köylüler ve kadının yakınları tarafından dövülen, linç edilmekten son anda kurtulan İ.G. hakkında kadın şikayetçi oldu.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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