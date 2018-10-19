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Evini 350 bin liraya sattı sokakta yaşamaya başladı! Korkunç son

Zonguldak’ta yaşayan ve kısa bir süre önce yaşadığı evini satarak sokaklarda tek başına yaşamaya başlayan 56 yaşındaki evsiz adamın yol kenarındaki bir koltuğun üzerinde cansız bedeni bulundu. Adamın köpeği ise bir an olsun başından ayrılmadı.

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Evini 350 bin liraya sattı sokakta yaşamaya başladı! Korkunç son

Zonguldak’ta yaşayan ve kısa bir süre önce yaşadığı evini satarak sokaklarda tek başına yaşamaya başlayan 56 yaşındaki evsiz adamın yol kenarındaki bir koltuğun üzerinde cansız bedeni bulundu. Adamın köpeği ise bir an olsun başından ayrılmadı.

19 Ekim 2018 Cuma 12:11
Evini 350 bin liraya sattı sokakta yaşamaya başladı! Korkunç son

Zonguldak’ta yaşayan ve kısa bir süre önce yaşadığı evini satarak sokaklarda tek başına yaşamaya başlayan 56 yaşındaki evsiz adamın yol kenarındaki bir koltuğun üzerinde cansız bedeni bulundu. Adamın köpeği ise bir an olsun başından ayrılmadı. 

Ajanslara yansıyan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak Kozlu ilçesi Dr. Halim Tanyeri Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede tek başına yaşayan 56 yaşındaki Nihat Sevilmiş, yaklaşık 3 ay önce yaşadığı evini 350 bin liraya sattı.

PARASI BİTİNCE ARAZİDE YAŞAMAYA BAŞLADI 

Sattığı evden elde ettiği parayla bir süre geçinen, otellerde kalan ve başka şehirlere seyahet eden Nihat Sevilmiş, parası bitince boş arazide yaşamaya başladı. Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Sevilmiş, öne sürüldüğüne göre kolonya ve alkol aldıktan sonra koltukta uyuya kaldı. 

Sabah saatlerinde Nihat Sevilmiş koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar önce uyandırmak istedi fakat uyanmayınca durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 56 yaşındaki Nihat Sevilmiş’in öldüğünü tespit etti. 

KÖPEĞİ BİR AN OLSUN BAŞINDAN AYRILMADI

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde incelemelerde bulunmasından sonra Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra talihsiz yaşlı adamın cansız bedeni Kozlu Belediyesi Cenaze nakil aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Sevilmiş’in beslediği öğrenilen bir sokak köpeği ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Sevilmiş’in kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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