Eve Zorla Girdi: Yengeye Tecavüz Rezaleti!..

Adana'da yengesinin evine zorla girerek cinsel saldırıda bulunan sanığın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savcılık sanığın cezasında indirim uygulanmamasını talep ederken yaşananlar şok etti.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden davanın ikinci duruşmasına, sanık Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, müşteki D.B. de Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım gösterdi.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını iddia etti. D.B. ise kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği sanıktan şikayetçi oldu.

Dayısının karısı olan D.B'nin evde yalnız olduğu bildiği birgün eve giden Sezer B. yengesinden kapıyı açmasını istedi. Yengesi evde yalnız olduğunu başka zaman gelmesini söyledi. Kappıyı zorlayarak açan Sezer B. Yengesinin üzerine atılarak tecavüz etmeye kalktı. Genç kadın yaşanan arbede sırasında vücudunda çok sayıda ezikle polise giderek şikayet etti. Şikayet üzerine açılan davada Sezer B. tutuklanarak ceza evine konuldu. Tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.

Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın işlediği suç nedeniyle kanundaki en üst hadden cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanığın 31 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını isteyen savcı, verilecek cezada da indirim uygulanmamasını talep etti. Esas hakkındaki görüşe karşı söz hakkı verilen sanık ise tahliyesini istedi.

AA