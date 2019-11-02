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Evdeki kedi ve köpekleri sahiplerinin cesedini yedi

İstanbul'da yaşayan Malike Okutucu'nun kedi ve köpekleri tarafından parçalanmış cesedi bulundu. Tanınmaz haldeki kadının ölüm nedenini Adli Tıp da belirleyemedi.

Evdeki kedi ve köpekleri sahiplerinin cesedini yedi

İstanbul'da yaşayan Malike Okutucu'nun kedi ve köpekleri tarafından parçalanmış cesedi bulundu. Tanınmaz haldeki kadının ölüm nedenini Adli Tıp da belirleyemedi.

02 Kasım 2019 Cumartesi 13:24
Evdeki kedi ve köpekleri sahiplerinin cesedini yedi

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da evcil hayvanlarıyla birlikte yaşayan 42 yaşındaki Malike Okutucu ev sahibinin aramalarına cevap vermeyince inanılmaz olay ortaya çıktı. Kağıthane'deki evinde kedi ve köpekleri ile yaşayan Okutucu, 3 aydır kirasını ödemeyince ev sahibi tarafından defalarca arandı.

Cevap verilmemesi üzerine şüphelenen ev sahibi, bir arkadaşından kiracısını kontrol etmesini istedi. Malike Okutucu'nun yaşadığı daireye gelen Cevahir Z., zile basmasına rağmen karşılık alamadı. Ev sahibi arkadaşını arayarak bilgi veren genç adam, daireden kötü kokular yayıldığını söyledi.

Kadının oturduğu daireye gelen ev sahibi, kokulardan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, çilingir eşliğinde kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Genç kadının yaşadığı dairede arama yapan emniyet güçleri Malike Okutucu'nun haftalar öncesinden öldüğünü tespit etti.

Genç kadının cansız bedeninin evde birlikte yaşadığı 3 kedi ve 1 köpek tarafından parçalandığı, tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Emniyet güçleri parçalanmış cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2019 14:11
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evdeki kedi köpekleri sahiplerinin cesedini yedi
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