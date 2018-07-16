Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Zabıt Katibi Hakkında Ceza

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ davasının karar duruşmasında, tutuksuz olarak sanık eski zabıt katibi Y.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık itiraflarda bulunduğu için hakkında etkin pişmanlık kapsamında ceza indirimi uygulanması yönünde mahkeme heyetine görüş bildirdi.

Sanık Y.E. de tüm bildiklerini önceki duruşmalarda mahkemeye anlattığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken Heyet, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgileri dikkate alarak 1 yıl 6 ay 22 güne indirdiği sanığın cezasını erteledi.

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