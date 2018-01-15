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Etiler'de Dehşet Anları: Yaşlı Kadın Feci Şekilde Can Verdi

İstanbul'da meydana gelen olayda karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadın beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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Etiler'de Dehşet Anları: Yaşlı Kadın Feci Şekilde Can Verdi

İstanbul'da meydana gelen olayda karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadın beton mikserinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:04
Etiler'de Dehşet Anları: Yaşlı Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Alınan son bilgilere göre bir beton mikseri dehşeti daha yaşandı.

Son dönemlerde art arda yaşanan beton mikseri ve hafriyat kamyonu facialarına bir yenisi daha eklendi. Yaşanan skandal İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde meydana geldi. Alınan son bigilere göre Etiler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına beton mikseri çarptı. Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana gelen kazada kadın olay yerinde feci şekilde can verirken beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde bugün saat 14.30 sularında meydana gelen olayda, 34 SK 7526 Plakalı beton mikseri, sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefliye isimli yaşlı kadına  çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefliye'nin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesinde bir süre 2 şerit araç trafiğine kapandı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 15.01.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBeton MikseriEtiler Kaza
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