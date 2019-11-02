Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLIN
7.3877
EURO
6.3682
Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?

Esra Erol' 3 Yıl Hapis Cezası Şoku!

Sunucu Esra Erol’a 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan sanık Erol’un koruması, duruşmayı izlemek isteyen gazetecileri tehdit etti.

Esra Erol' 3 Yıl Hapis Cezası Şoku!

Sunucu Esra Erol’a 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan sanık Erol’un koruması, duruşmayı izlemek isteyen gazetecileri tehdit etti.

02 Kasım 2019 Cumartesi 11:38
Esra Erol' 3 Yıl Hapis Cezası Şoku!

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Esra Erol, yaptığı televizyon programında Melek A.'nın kayıp kızının Hasibe N. B., olduğunu iddia etti. Söz konusu durumdan rahatsız olan Hasibe N. B., Esra Erol'un kendisine ait kişisel fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştığını ve kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Yapılan soruşturmanın ardından Esra Erol hakkında “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Esra Erol katıldı.

'Sürekli arayıp rahatsız etmedim'

Sanık Esra Erol, savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek “Aileler, Adana Meydan Doğum Evi'nde çocuklarının öldüğünü ifade ediyorlardı. Melek A., aynı hastanede doğum yapmış ve kendisine çocuğunun öldüğü söylenmişti. Yıllar sonra çocuğunun yaşadığını ve nerede olduğunu bilmediğini öğrenen Melek A., programıma katıldı. Hasibe N.B'nin yakınları da programı arayarak onun yasa dışı evlatlık bir çocuk olduğunu ifade ettiler. Bu ihbarları dile getirdiğimizde Hasibe N.B'nin ailesi DNA testi yaptırmayı kabul etti. Sürekli arayıp rahatsız ettiğim doğru değildir. Program yaklaşık 3 saat sürmektedir, programda sayısız konu işlemekteyiz. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme, duruşmayı 14 Ocak 2020 gününe erteledi.

Erol'un koruması basın mensuplarını tehdit etti

Duruşmayı takip etmek için adliyede bulunan gazetecileri Esra Erol'un koruması tehdit etti. Dosyada gizlilik kararı bulunmamasına rağmen duruşma salonunda bulunan gazeteciyi dışarı çıkartan koruma, “Duruşma salonuna girerseniz farklı muamele görürsünüz” dedi.

Fotoğrafının çekilmesini istemeyen sanık Esra Erol için adliye özel güvenliği seferber oldu. Güvenlik amiri duruşma süresi boyunca salon önündeki ekibi sık sık kontrol etti. Güvenlik ekipleri, fotoğrafı çekilmemesi için sanık Erol'u salonun arka kapısından çıkardı.

'Özel yaşama müdahale basın özgürlüğü değildir'

İddianameyi hazırlayan savcı, “Özel hayata ilişkin fotoğraf ve makalelerin kamu menfaatine katkıda bulunması gerekir. Söz konusu olayda şikayetçinin tanınan bir kişi olmaması, herhangi bir resmi görevi olmaması ve fotoğraflarının özel hayatı ile ilgili olması nedeniyle kamusal bir menfaate katkı sağlamadığı açıktır. Sadece belli bir izleyici kitlesinin merakını tatmin etmek amacıyla kamuya mal olmadığı da anlaşılan şikayetçinin özel yaşamına ait söz konusu fotoğrafların rızası dışında yayınlanmasında kamusal menfaat olmadığından, bu olay bilgi edinme ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Mahremiyet ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.11.2019 14:11
Anahtar Kelimeler:
esra erol yıl hapis cezası şoku
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretildi
Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretildi
Evdeki kedi ve köpekleri sahiplerinin cesedini yedi
Evdeki kedi ve köpekleri sahiplerinin cesedini yedi
Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı
Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim