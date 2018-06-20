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Eskişehir Sivrihisar'da Feci Kaza: Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de korkunç bir trafik kazası yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre kontrolden çıkan araç devrildi. Aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

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Eskişehir Sivrihisar'da Feci Kaza: Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de korkunç bir trafik kazası yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre kontrolden çıkan araç devrildi. Aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:14
Eskişehir Sivrihisar'da Feci Kaza: Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Feci kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden alınan son dakika bilgilerine göre, bugün meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mustafa Canpolat idaresinde olduğu öğrenilen 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresi bölgesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkmasının ardından araç önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa süre içined bölgeye geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaHaberEskişehirTrafik Kazası
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