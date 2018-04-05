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Eskişehir'deki Üniversite Saldırısında Flaş Gelişme !

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı bugün yaşanmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. YÖK'ten olay ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

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Eskişehir'deki Üniversite Saldırısında Flaş Gelişme !

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı bugün yaşanmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. YÖK'ten olay ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:57
Eskişehir'deki Üniversite Saldırısında Flaş Gelişme !

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bugün korkunç bir olay yaşanmış ve 4 akademisyen saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, saldırı ile ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üye olaya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirildi.

3 DİLEKÇE VERİLDİ

YÖK tarafından yapılan diğer açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığımıza 3 adet şikayet dilekçesi verilmiş olup, bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesi uyarınca, işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne gereği yapılmak üzere iletilmiştir.

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