Eskişehir'de Katledilen Akademisyenler için Düzenlenen Törende Gerilim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki katliamda hayatını kaybeden 4 akademisyen için üniversitede tören düzenlendi. Acılı aileleler saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki gösterdi ve üzerine yürüdü. Türkiye dün Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleşen katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim fakültesindeki çok sayıda kişiyi FETÖ'cü olarak ihbar eden ve ihraç edilmelerine sebep olan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçtı. Fakülte çalışanları, Bayar'ın kendisinin FETÖ'cü olduğunu ve gizlenmek için böyle bir yola çıktığını öne sürüyor.

Bayar ilk ifadesinde, "Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım" demişti. Bugün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yine gergin anlar yaşadı. Saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi için üniversitede düzenlenen törende hayatını kaybeden akademik personellerin aileleri rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü.

KPSSCAFE - ANKARA