eski savcı ferhat sarıkaya gözaltına alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından adresine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında gözaltına alınması talimatı verildi. Verilen talimat üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferhat Sarıkaya'yı akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKMIŞTI

Ferhat Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. HSK 2. Dairesi, açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i dün meslekten ihraç etmişti.

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