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Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski DSP milletvekili Seyit Tonyalı, yazlığında ölü bulundu.

Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski DSP milletvekili Seyit Tonyalı, yazlığında ölü bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 08:46
Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski DSP milletvekillerinden Seyit Tonyalı, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca köyündeki yazlığında ölü bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan İznik Boyalıca'daki yazlığına dinlenmek için geldiği öğrenilen Seyit Tonyalı'dan (72) dünden beri haber alamayan köydeki arkadaşları, akşam saatlerinde yazlığa gitti.

Kapıyı açan olmayınca perdesi açık pencereden içeriye bakan arkadaşları, Tonyalı'nın bilgisayar önünde hareketsiz halde olduğunu gördü.

Olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri geldi. Jandarma, savcılık izninin ardından evin kapısını açarak içeri girdi. 112 ekipleri, bilgisayar başında hareketsiz halde olan Tonyalı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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