Eski Belediye Başkanı Evinde Ölü Bulundu!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar beldesinin eski Belediye Başkanı İsmail Tekmen evinde ölü bulundu.

Çorlu'da ikamet eden Tekmen 1999 yılından Fazilet Partisinden aday olarak girdiği seçimleri kazanmış ve belde belediye başkanı seçilmişti. Tekirdağ Çerkezköy İlçesi'ne bağlı Kızılpınar beldesinin eski belediye başkanı 67 yaşındaki İsmail Tekmen, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İsmail Tekmen'i cep telefonuyla arayıp ulaşamayan oğlu, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra içeri girdiklerinde eski belediye başkanını yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Tekmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından İsmail Tekmen'in cansız bedeni Çorlu Otopsi işlemleri için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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